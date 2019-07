Stadtmuseum Langenfeld : Fotos zeigen LVR-Klinik in früheren Zeiten

Militärlazarett war im Ersten Weltkrieg (Bild: 1915) die damalige Rheinischen Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen. Foto: Stadtarchiv Langenfeld

LANGENFELD Michaela Grans hat historische Bilder der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen ausgewählt.

(mei) Die wechselhafte Geschichte der heutigen LVR-Klinik an der Kölner Straße ruft jetzt das Stadtmuseum in Erinnerung. In seinem Foyer sind 21 historische Fotografien aus dem Bestand des Stadtarchivs zu sehen. Die Verwaltungspraktikantin Michaela Grans (32) hat für diese Bilderschau Aufnahmen der ehemaligen Rheinischen Provinzial- Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen von ihrer Entstehung bis in die 1950er-Jahre ausgewählt.

1953 wurde dieses Bild vom Verwaltungsgebäude der heutigen LVR-Klinik Langenfeld aufgenommen. Foto: Foto Maag/Stadtarchiv Langenfeld

Der Besucher im Erdgeschoss des Freiherr-vom-Stein-Hauses erblickt etwa mehr als 100 Jahre alte Aufnahmen des repräsentativen Hauptgebäudes, aber auch Szenen aus dem Alltag hinter den Klinikmauern. Sowohl die Arbeit in der Wäscherei, als auch die beeindruckenden Ausmaße der Klinikküche im Jahr 1905 sind fotografisch dokumentiert. In einem direkten Vergleich sind ein mit etlichen Betten bestückter Schlafsaal aus dem gleichen Jahr und ein Patientenzimmer aus den 1950er Jahren gegenübergestellt. Einheitlich in holländischer Tracht haben sich 1909 Pflegerinnen auf eine Karnevalsfeier vorbereitet. Soldaten aus der Zeit des Reservelazaretts im Ersten Weltkrieg posieren 1915 im Freien, während Ärzte, Pfleger und Pflegerinnen sich pflichtbewusst in traditioneller Arbeitskleidung präsentieren.

Michaela Grans hat die Ausstellung während ihres Praktikums im Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stei-Haus erarbeitet. „Die Entscheidung fiel auf dieses Thema, weil ich denke, dass die historischen Ereignisse rund um die Institution lebendig bleiben sollten. Die LVR-Klinik Langenfeld leistet großartige Arbeit, hat aber auch dunkle Kapitel in ihrer Geschichte.“ Die Schau ergänze die umfangreiche Dokumentation in der Dauerausstellung des Stadtmuseums und in der LVR-Klinik selbst.

Noch bis zum 6. Oktober im Freiherr-vom-Stein-Haus, Hauptstraße 83, Di-So 10-17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

