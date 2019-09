Langenfeld : Thomas Agriniers Kunst spielt mit Verwirrung

Langenfeld Der Pariser Maler Thomas Agrinier zeigt seine Bilder bis zum 31. Oktober beim Kunstverein Langenfeld im Kulturzentrum; als Beitrag zum lokalen Frankreich-Jahr.

Die Menschen, meistens in Zweier- oder Dreiergruppen, sind nur ansatzweise, oftmals ohne Hände und Füße gemalt. Und sie sehen aus als wären sie einem Comic entsprungen. Fast alle Bilder hinterlassen beim Betrachten ein Gefühl des Unwohlseins. Ein weiteres Bild mit dem Titel „Benvenuti!“ zeigt ein schaukelndes Boot, in dem sich eine blonde Frau mit angstverzerrtem Gesicht befindet. Ein Mann versucht sie festzuhalten, ein anderer Mann, der am Strand im Wasser steht, schaut sie hilflos mit offenen Händen an. Das Bild mit dem Schaukelboot in einer paradiesischen Landschaft erinnert an einen missglückten Bootsausflug. Es lässt zugleich aber auch an strandende Flüchtlinge aus dem Fernsehen denken, die panisch versuchen, das Ufer sicher zu erreichen. Der Künstler spielt mit den Bildern in den Köpfen der Betrachter. „Ich habe Bilder von Flüchtlingen im Fernsehen gesehen. Meine Eindrücke habe ich in diesem Werk verarbeitet“, bestätigt Agrinier. Dennoch, so betont er, hätten seine Werke stets mehrere Seiten. „Alles ist immer ein Spiel. Es kann böse oder gut enden, wie im wahren Leben. Ich lege mich nicht fest und überlasse es dem Betrachter, was er darin sehen will.“