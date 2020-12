Zunächst in Düsseldorf, später in Nachbarstädten : Ausstellung befasst sich mit NS-Vergangenheit der Kripo

Düsseldorf/Langenfeld Vor einem Jahr wurde durch ein Historiker-Gutachten bekannt, dass der spätere erste Leiter des Landeskriminalamts NRW, Friedrich Karst (1946-48), am Wenzelnberg-Massaker bei Wiescheid beteiligt war.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf besucht. Er sah sich die neue Sonderausstellung „Die Kommissare. Kriminalpolizei an Rhein und Ruhr 1920-1950“ an, deren Eröffnung coronabedingt verschoben werden musste. Reul, der Schirmherr der Ausstellung ist, sagte: „Mir liegt eine Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit diesem schweren Kapitel deutscher Polizeigeschichte zutiefst am Herzen.“ Ab dem Sommer sollen die Exponate als Wanderausstellung landesweit in Gedenkstätten sowie Polizeidienststellen und -ausbildungsstätten gezeigt werden. Sie nimmt die Geschichte der Kriminalpolizei in Düsseldorf von der Weimarer Republik bis zur frühen Nachkriegszeit in den Fokus – und räumt mit dem Image der „guten“ Kriminalpolizei im Unterschied zur „bösen“ Gestapo auf.