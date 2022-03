Außergewöhnlicher Einsatz in den Langenfelder Sandbergen : Bei Spaziergang schwer verletzt

Langenfeld Mit großem Aufwand rettet die Langenfelder Feuerwehr am Samstag eine Frau mit vermutetem Beinbruch aus den Sandbergen in Langenfeld.

Langenfeld (dh) Zu einem ungewöhnlichen Hilfseinsatz rückte am Samstag, 19. März, die Langenfelder Feuerwehr aus. Während eines Spazierganges hatte sich eine Frau in den Sandbergen so verletzt, dass dass sie nicht weiterlaufen konnte. Der Notarzt stellte einen Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur fest. Da sich der Einsatzort auf einem Waldweg an einem erhöhten Punkt in den Sandbergen befand, forderte der Rettungsdienst Personal zur Tragehilfe an. Nach Schmerztherapie und Ruhigstellung des Beines mittels Vakuumschiene wurde die Patientin in eine Schleifkorbtrage gelegt, um den Waldweg schonend bergab getragen zu werden. Unten angekommen wurde sie in den Rettungswagen verbracht und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. An diesem Einsatzort waren zehn Einsatzkräfte über eine Stunde beschäftigt.