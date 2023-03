Ausbruch mit Musik und lecker Eis Der Monheimer Geysir erwacht aus dem Winterschlaf

Monheimer, die einen Geysir-Ausbruch erleben wollen, brauchen jetzt dafür nicht mehr 100 Kilometer rheinaufwärts nach Andernach fahren (oder rudern) oder gar nach Island fliegen – nein, auch der künstliche Geysir in Monheim erwacht nach seinem Winterschlaf wieder zu neuem Leben. Voraussichtlich an diesem Donnerstag, 30. März, wird die Stoßfontäne an der Rheinpromenade zum ersten Mal in diesem Jahr in die Höhe schießen, teilt die Stadtverwaltung mit. Prognostizierter Zeitkorridor für die Minuten-Spektakel: 15 bis 19 Uhr. Und: Es ist ein kleines Geysir-Hallowach-Programm angekündigt.