Ausbildungsberufe in Langenfeld und Monheim Profi für Wellpappe

Im Supermarkt, zu Hause und in der Fernsehwerbung – überall sehen wir Verpackungsmaterial. Oftmals sind es vor Witterung und Erschütterung schützende, nachhaltige Verpackungen aus Wellpappe. Bei diesem „Klassiker“ sind zwei glatte Papiere durch eine dritte wellige Lage dazwischen verbunden. Das für jedes Produkt richtige, maßgeschneiderte Verpackungsmaterial zu entwickeln und in Mengen umweltschonend zu produzieren bleibt eine Herausforderung. Das Monheimer Unternehmen Packwell versucht sie jeden Tag erfolgreich zu meistern. Das dazu passende Berufsbild ist der Packmitteltechnologe, natürlich in männlicher wie weiblicher Gestalt. Imad Bousmayou aus Monheim stellt sich dieser Aufgabe. Der 21-jährige Marokkaner ist bei der Packwell GmbH in der Monheimer Industriestraße inzwischen im dritten Lehrjahr.