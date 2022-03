Unfall auf dem Dach der Herbert-GmeinerSchule : Mädchen fällt in die Tiefe

Mädchen fällt in die Tiefe

Ein Mädchen hat sich am Sonntagabend bei einem Sturz durch ein Oberlicht auf dem Dach der Hermann-Gmeiner-Schule verletzt. Foto: Patrick Schüller

Monheim Bei einem Sturz vom Dach der Hermann-Gmeiner-Schule hat sich ein Mädchen am Sonntag verletzt. Warum das Kind auf das Dach kletterte ist offen.

Am Abend kam es in Monheim, auf dem Gelände der Hermann-Gmeiner-Schule, auf der Erich-Klausener-Straße, zu einem Einsatz. Laut offiziellen Informationen soll ein Mädchen auf ein Dach geklettert sein. Das Kind stürzte durch ein Oberlicht mehrere Meter in die Tiefe. Durch die Feuerwehr mussten mehrere verschlossene Türen geöffnet werden, damit der Rettungsdienst das verletzte Mädchen versorgen konnte.