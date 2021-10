Nach der Flut im Juli : Flutopfer in Langenfeld renovieren immer noch

Flutopfer in Langenfeld renovieren immer noch

Joachim Wolfgang Seel will für die Riethrather Mühle und ein Fachwerkhaus Hilfe bei der Unteren Denkmalbehörde beantragen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ohne Nachbarschaftshilfe wären die Bewohner am Rietherbach aufgeschmissen. Handwerker sind kaum zu bekommen. So gegen die Aufräumarbeiten nur langsam voran.

Wie vor der schrecklichen Flutkatastrophe im Juli sieht es noch lange nicht wieder aus. Mit den Folgen von überschwemmten Kellern und Parterrewohnungen kämpfen viele Langenfelder weiterhin. Bei Sven Lucht, stellvertretender Bürgermeister (BGL) und Anwohner der Straße Rietherbach, sind vorige Woche erst die Industrietrockner abgeholt worden. Der Keller ist weiterhin nicht nutzbar. „Vor Februar/März wird das auch nichts“, sagt er. Zum Glück wird in der nächsten Woche die neue Heizung installiert – eine umweltfreundliche Wärmepumpe. „Es ist schon ein bisschen kalt zurzeit“, sagt Lucht.

Am 13/14. Juli kam es durch das Tief „Bernd“ in Westdeutschland/Benelux zu extremen Starkregen/Dauerregen mit katastrophalen Sturzfluten und Hochwasser. Es gab stundelangen Starkregen mit teils mehr als 100 Litern pro Quadratmeter. Ein mittlerer Regenschauer bringt bei uns fünf Liter pro Quadratmeter pro Stunde.

Die Stadt Langenfeld hat 102 250 Euro an geschädigte Langenfelder ausgezahlt. 94.812 Euro waren an Spenden eingegangen. Der Rest wurde aus Mitteln der Stadt finanziert.

„Es geht eben alles ein bisschen schleppend“, sagt Sonja Klostermann. Sie hätte nichts gegen ein aktuelles Foto ihrer Baustelle in der RP. „Aber sehr viel verändert hat sich seit August nicht“, sagt sie. Auch bei ihr wurden die Trockner im Keller erst letzte Woche abgebaut. „Einfach, weil da ganz schlecht dranzukommen war, immer nur über Beziehungen und dann immer nur über ein paar Wochen mit Abständen dazwischen“, sagt sie. Dabei braucht sie den Keller dringend, weil dort ein Büro und Arbeitsplätze untergebracht sind. Dafür hat sie schon eine funktionierende Heizung im Haus.

Schlimmer als sie selbst, sind jedoch ihre Eltern in ihrem Einfamilienhaus dran. „Die haben keine Elementarversicherung und müssen alles vorfinanzieren“, sagt Sonja Klostermann. „Neue Fliesen, Tapeten, Küchenmöbel. Das gesamte Erdgeschoss war überflutet“, erzählt sie.

Er ist immer noch beeindruckt, was die anhaltenden Regenfälle aus dem kleinen Rietherbach gemacht haben – reißende Fluten. „Da weiß man, gegen die Natur hat man keine Chance“, sagt er. „Gegen die Permanentflut im Keller haben wir mit unseren Eimerchen nichts ausgerichtet. Wir haben geschöpft und geschöpft.“ Pumpen konnte man nicht anschließen, weil der Strom ausgefallen war. Die Versicherung habe zwar sofort bezahlt, aber Handwerker zu bekommen, sei sehr sehr schwierig gewesen. „Ich bin einfach beharrlich geblieben, obwohl ich immer wieder abgewiesen wurde“, sagt Travcer. „Ich habe pausenlos angeklingelt.“ Bautrockner habe er nur durch Beziehungen gekriegt.

Mittlerweile ist in seinem Haus fast alles neu: Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste WC und Wintergarten. Sämtliche Möbel im Parterre waren vom Wasser beschädigt und unbrauchbar. Auch hier hat die Versicherung sehr schnell das Nötigste bezahlt.

Ein Haus in der Straße Rietherbach ist immer noch unbewohnbar, sagen die Nachbarn. Es muss für viel Geld kernsaniert werden. „Die Bewohner hat es ganz schlimm getroffen“, so Lucht. Sie seien immer noch traumatisiert vom Verlust ihres Zuhauses durch die Fluten und hätten viel geweint. „Es geht ja um Existenzen. So ein Haus erfährt unter Umständen durch die Schäden eine Wertminderung“, sagt Klostermann.