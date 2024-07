Triennale in Monheim Auf dem Festivalschiff lieferte The Prequel komplexe Klangerlebnisse

Mit seinen eher gehauchten Tönen, die mehr an ein Holzblasinstrument denn an einen klaren Trompetenklang erinnerten, fand er in Heiner Goebbels am Flügel einen idealen Partner. Er erweiterte das Klangspektrum des Tasteninstruments in eine perkussive Dimension. Die Musik und ihre Klangdetails wirkten sehr zurückhaltend, fast sparsam, niemand wollte offenbar eine dominante Rolle übernehmen. Es war, als hätte jede Musikerin und jeder Musiker einen kleinen Beutel mit klanglichen Mosaiksteinchen, die er in Monheim gefunden hatte, bei sich und suchte jetzt die passenden für ein musikalisches Gemeinschaftswerk. Als Evans dann von der Bühne ging, wurde er durch eine Posaune, die eher in hohen Lagen einer Klarinette und in orientalischen Klangwelten jubilierte, ersetzt. Sukzessive fügten alle beteiligten Musikerinnen und Musiker ihre Mosaiksteinchen, darunter mit dem Dudelsack die führende Vertreterin experimenteller keltischer Musik Brighde Chaimbeul, das weibliche Posaunen-Power-Pack Shannon Barnett und Selendis Sebastian Alexander Johnson sowie diverse elektronisch generierte Klangzutaten, hinzu.