Auszeichnung für Vogelbeobachter in Düsseldorf/Monheim Ein „Auenkauz“ für den Kämpe-Fotografen

Inzwischen hat Martin Stief sich zu einem Multiplikator für Vogelkunde gemausert, der sein umfangreiches Fachwissen an Interessierte weitergibt. Insbesondere viele Hobby-Fotografen in der Urdenbacher Kämpe profitieren von seinem Erfahrungsschatz. Im Zuge der Altrhein-Renaturierung ist der Dammweg bei Fotografen sehr beliebt, und es hat sich eine Foto-Community um Martin entwickelt. Die Gruppe der „Kämpe-Fotografen“ hat sich zum Wohle der Arten vor Ort, auf naturverträgliches Fotografieren besonders am Urdenbacher Altrhein verständigt und weißt andere im Zweifelsfalle auch darauf hin.