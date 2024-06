Eröffnung ist am Sonntag in Langenfeld Audun Rikardsen zeigt Fotos von Walen im Stadtmuseum

Der Norweger Audun Rikardsen ist Professor für Süßwasser- und Meeresbiologie und wurde als Naturfotograf unter anderem mit dem „Fritz Pölking Award“ und mehrfach als „Wildlife Photographer of the Year“ ausgezeichnet. Seine Arbeiten wurden in Magazinen wie National Geographic und BBC Wildlife veröffentlicht. Um die Vorgänge über und unter Wasser gleichzeitig fotografieren zu können, hat der Canon-Botschafter ein spezielles Kamerasystem entwickelt. „Ich finde es faszinierend zu sehen, wie wenige Millimeter zwei völlig unterschiedliche Welten trennen“ so Rikardsen über seine handwerklich anspruchsvollen Aufnahmen, mit denen er die Vorgänge über- und unterhalb der Wasseroberfläche in einem Bild festhalten kann. Dem passionierten Taucher gelang es, das Verhalten und die archaische Schönheit der Wale in einzigartigen Bildern festzuhalten, so der Veranstalter. Dabei werden auch die Interessenkonflikte zwischen Fischern und den jagenden Tieren bildlich thematisiert. Ergänzt wird die Ausstellung durch Leihgaben aus dem Aquazoo Löbbecke Museum und dem Detlefsen-Museum Glückstadt, heißt es weiter.