Asyl-Container auf Schulgelände So bummelt die Stadt Monheim beim Bürgerbegehren

Rund 4000 Unterschriften für das Bürgerbegehren Schulhof-Container Krischer-/Lottenstraße hat die Stadt Monheim zu prüfen. Sie wird dafür laut Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) voraussichtlich bis Ende Februar brauchen, also insgesamt zwei Monate seit Einreichung der Unterschriften am 29. Dezember und damit sechsmal so lange wie 2011, als es um das Bürgerbegehren zum Erhalt der Lise-Meitner-Realschule ging. Damals war diese Prüfung innerhalb von zehn Tagen erledigt. Warum diese jetzt so viel länger dauert, will Alexandra Mertin, eine der drei Initiatoren des Container-Begehrens, in der Bürgerfragestunde der Ratssondersitzung am Mittwoch wissen. So viel länger, obwohl die Stadt Monheim 2024 fast dreimal soviel für Personal ausgibt wie 2011, nämlich 58 statt 20 Millionen Euro? „Das liegt an den Feiertagen“, antwortet Zimmermann. Und fügt noch hinzu: „Corona, grippale Infekte“.