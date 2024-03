Entscheidung im Stadtrat am 20. März Bürgerbegehren in Monheim nimmt Unterschriften-Hürde

Für das Bürgerbegehren „Fertigstellung Schulgelände Krischerstraße“ haben 3707 kommunalwahlberechtigte Monheimer gültig unterschrieben – gut 1400 mehr, als laut Gemeindeordnung notwendig sind. Dies teilte die Stadt nach Abschluss der Prüfung von insgesamt 3990 eingereichten Unterschriften am Dienstag mit. Gleichwohl soll es nach dem Willen von Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) weder zu einer Neubefassung des Stadtrats mit dem Asylcontainer-Beschuss vom 20. September kommen noch zu einem Bürgerentscheid. Grund: Zimmermann hält das Bürgerbegehren für unzulässig. Die Ratsentscheidung darüber steht am 20. März an. Die Initiatoren werfen Zimmermann und seiner Peto-Partei Schikane, Verschleppung und eine bewusste Emotionalisierung des Themas vor.