Asyl-Container in Monheim So geht es weiter mit dem Bürgerbegehren

Sie könnte eine der kürzesten Ratssitzungen werden. Dabei ist der Anlass eine der erbittertsten Auseinandersetzungen in der Geschichte der Stadt Monheim. Wenn da nicht der obligatorische Tagesordnungspunkt „Fragezeit für Einwohnerinnen und Einwohner“ wäre. Es geht – wieder einmal – um die Container auf dem Grundschulgelände Krischer-/Lottenstraße und den von der Bürgermeister-Partei Peto durchgesetzten Ratsentscheid, darin für mindestens drei Jahre bis zu 80 Flüchtlinge unterzubringen. Gegen die weitere Blockade der 2017 einstimmig vom Rat beschlossenen Schulhofgestaltung durch die bislang für schulische Zwecke genutzten Container läuft ein Bürgerbegehren. Über dessen Zulässigkeit soll der Rat am Mittwoch, 24. Januar, 17 Uhr, in einer Sondersitzung abstimmen.