Bürgerbegehren in Monheim Unterschriften-Sammlung gegen Schulhof-Container startet in Kürze

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen den Verbleib der dreistöckigen Raumcontainer-Anlage auf dem Schulgelände Krischer-/Lottenstraße können voraussichtlich schon nächste Woche mit dem Sammeln der nötigen 2299 Unterschriften beginnen. Bis dahin will die Stadt Monheim den Initiatoren die dafür notwendige Kostenschätzung für den Abbau der Container übermitteln. „Seit der Ratsdiskussion im September liegen bereits alle Zahlen vor. Diese bereiten wir jetzt so auf, dass sie in der nächsten Woche den Initiatoren des Bürgerbegehrens vorgelegt werden können“, zitierte die städtische Pressestelle Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) am Freitag.