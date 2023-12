Gemeindezentrum, Friedhofskapelle, Platanenhöfe Monheim räumt Architekturpreise ab

Die Platanenhöfe in Monheim wurden ebenfalls mit einer Anerkennung ausgezeichnet, so der BDA. Sie wurden von Tor 5 Architekten BDA, Bochum entwickelt, geplant und umgesetzt. In der Nähe des Monheimer Zentrums wurden an der Vereinsstraße ältere Häuser saniert und ein Neubau gegenüber errichtet. Die „Platanenhöfe“ gruppieren sich um einen Gemeinschaftsgarten mit alten Bäumen. Das neue Mietshaus hat 61 Wohnungen, die unterschiedlich groß und individuell geschnitten sind. Es gibt eine Gemeinschafts-Dachterasse, Kindertagespflege und Tiefgarage. „Besonders auffällig und hervorzuheben ist die sorgfältig gegliederte Fassade aus einem lebendigen teilweise profilierten echten Klinkerverband in blaubunter Farbe.“ Die Jury lobt den Bauherrn für die „Entscheidung zu diesem langlebigen Fassadenmaterial“. Alle Wohnungen hätten auf zwei Seiten einen Austritt in Form von Balkonen oder Zugang zu einem Laubengang, ließen sich quer lüften und hätten schon dadurch eine „hohe Nutzungsqualität“, heißt es in der Begründung der Jury.