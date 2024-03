Arbeitsmarkt Langenfeld/Monheim Fast ein Fünftel weniger freie Stellen als vor einem Jahr

Auf dem heimischen Arbeitsmarkt gibt es derzeit im Ergebnis wenig Bewegung. In Langenfeld sinkt die Arbeitslosenquote im März um 0,1 Punkte auf 5,4 Prozent, in Monheim verharrt sie bei 8,5 Prozent. Im Jahresvergleich ist sie um 0,7 (Langenfeld) bzw. 0,9 Punkte (Monheim) gestiegen. Dies teilte die Arbeitsagentur Mettmann am Donnerstag mit. In Langenfeld sind aktuell 1766 Menschen arbeitslos, 44 weniger als im Februar, aber 245 mehr als vor einem Jahr. Monheim zählt 1900 Arbeitslose, zehn weniger als im Februar, aber 237 mehr als im März 2023. Relativ betrachtet (Quote), hat Monheim weiter mit Abstand die meisten Arbeitslosen im Kreis Mettmann, Langenfeld die wenigsten von allen zehn Städten. Die Quote für den Kreis beträgt (wie im Februar) 6,8 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 6,3 Prozent. Die Arbeitgeber aus Langenfeld und Monheim meldeten im März 129 neue Stellen, 35 weniger als vor einem Jahr. Damit sinkt der Bestand an freien Stellen um 143 auf 650.