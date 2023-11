Zahlen in Langenfeld und Monheim steigen Arbeitslosenquote liegt in Monheim bei 8,1 Prozent

In der Stadt Langenfeld sind aktuell 1633 Menschen arbeitslos, das sind zehn mehr als im September und 97 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für Langenfeld steigt von 4,9 Prozent im September auf aktuell fünf Prozent. Vor einem Jahr betrug die Quote noch 4,7 Prozent. In Monheim sind aktuell 1826 Menschen arbeitslos, das sind 71 mehr als im September und 267 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für Monheim steigt von 7,8 Prozent im September auf aktuell 8,1 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese noch 7,1 Prozent.