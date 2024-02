Aktuelle Februar-Zahlen In Monheim 100 mehr Arbeitslose als in Langenfeld

Langenfeld hat weiter die niedrigste Arbeitslosenquote im Kreis Mettmann, doch ist die Arbeitslosigkeit in der Posthorn-Stadt nun bereits den fünften Monaten in Folge gestiegen. Im Februar erreichte die Quote 5,5 Prozent – das sind 0,8 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Unter fünf Prozent lag sie zuletzt im September. Im Januar betrug die Quote 5,4 Prozent. Dies teilte die Arbeitsagentur Mettmann am Donnerstag mit. In absoluten Zahlen bedeutet diese Entwicklung für Langenfeld: Aktuell sind 1810 Menschen arbeitslos – 28 mehr als im Januar und 293 mehr als vor einem Jahr.