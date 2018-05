Langenfeld : Arbeitsagentur klärt Berufsrückkehrer über Chancen auf

Langenfeld Barbara Engelmann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, bietet am Mittwoch,15. Mai, in der Agentur für Arbeit Langenfeld eine kostenfreie Gruppeninformations-Veranstaltung zu den Chancen und Perspektiven von Berufsrückkehrern an. Die Aussichten seien gut: "Die Unternehmen im Kreis Mettmann suchen vermehrt nach gut ausgebildetem Personal. Außerdem sind die besonderen Kompetenzen sehr gefragt, die etwa während der Familienzeit erworben werden", sagt Engelmann. Den Frauen und Männern sei dies aber häufig nicht bewusst: "Dazu gehören eine gute Organisationsfähigkeit, Flexibilität, Kreativität und Stressresistenz."

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wichtige Themen der Informations-Veranstaltung sind der regionale Arbeitsmarkt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Fördermöglichkeiten für die berufliche Weiterbildung, Möglichkeiten der Beschäftigungssuche und vieles mehr.

Mittwoch,15. Mai, 9 Uhr, Agentur für Arbeit Langenfeld, Karl-Benz-Str. 3-5, Raum 28. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

(elm)