Ehrenamt Langenfeld Arbeiterwohlfahrt zeichnet Jutta Eckerkunst mit Verdienstmedaille aus

Große Ehre für die Langenfelderin Jutta Eckerkunst: Für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in der Vorsorgeberatung wurde sie mit der Verdienstmedaille der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ausgezeichnet. Im Rahmen einer Feierstunde, die für Jutta Eckerkunst als Überraschung geplant war, verlieh Britta Altenkamp (stellvertretende Präsidiumsvorsitzende des Awo-Bundesverbandes), die Verdienstmedaille der Arbeiterwohlfahrt an Jutta Eckerkunst. Eckerkunst habe sich über 17 Jahre unermüdlich als Vorsorgeberaterin eingesetzt. 15.000 Menschen habe Jutta Eckerkunst beraten, sagte Britta Altenkamp. In Vorträgen rund um das Thema Vorsorge habe sie mit Humor und Einfühlungsvermögen den Ratsuchenden beim Ausfüllen einer Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung geholfen. Ob am Telefon, in Vorträgen am Niederrhein oder in bundesweiten Reisen habe sie die Expertise der Awo-Informationsstelle über die Grenzen des Niederrheins bekannt gemacht, so die stellvertretende Awo-Präsidiumsvorsitzende.