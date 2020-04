Coronavirus und die Lockerungen : Apotheker erklären die Schutzmasken

Je mehr Menschen in der Öffentlichkeit Mund- und Nasenschutz tragen (wie hier auf einem Wochenmarkt), um so besser sind alle geschützt. Foto: dpa/Robert Michael

langenfeld/monheim Ab Montag sollen alle in der Öffentlichkeit Mund- und Nasenmasken tragen. Apotheker und Verbraucherschützer erklären, welche Masken wie schützen und wie man sie reinigt. IHK fordert für die Ausstattung heimischer Firmen Zentralstelle

Über den Sinn oder Nutzen von Masken für alle in der Öffentlichkeit wurde lange kontrovers diskutiert. Inzwischen sind sich Experten einig: Es bringt was. „Mit dem Tragen einer Maske oder eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes kann jeder auf einfache Art und Weise dazu beitragen, dass sich das Coronavirus weniger verbreitet“, erklärt Dr. Jürgen Wunderlich, Sprecher der Apotheker im südlichen Kreis Mettmann. Und Andreas Nawe von der Langenfelder Verbraucherzentrale ergänzt, dass das Tragen in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen im Zuge der ab dem heutigen Montag beschlossenen Lockerungen „dringend empfohlen ist“.

Doch warnt Nawe davor, sich durch Behelfsmasken in falscher Sicherheit zu wiegen. Der wichtigste Schutz gegen das Coronavirus bestehe nach wie vor darin, „einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen einzuhalten, das Niesen und Husten in die Armbeuge sowie gründliches Händewaschen nach jeder Berührung von Flächen und Gegenständen außerhalb der eigenen vier Wände nicht zu vergessen“.

Funktion Benutzte FFP-Masken oder MNS niemals mit Desinfektionsmittel besprühen oder reinigen. Masken nie in einer Plastiktüte verwahren, sondern immer frei hängend und trocken an der Luft lagern.

Es gibt drei Kategorien von Schutzmasken. Wie Apotheker-Sprecher Wunderlich erläutert, bezeichnet der Begriff Community-Masken selbst gefertigte Mund-Nasen-Masken meist aus Stoff. Wer sie trägt, vermindert den Tröpfchenauswurf etwa beim Husten. Er schützt sich zwar nicht selbst, aber alle in seiner Umgebung. Wenn alle in der Öffentlichkeit diese Masken tragen, werden auch alle dadurch geschützt. Selbst genähte Masken seien oft noch angenehmer zu tragen als ein Schal, erläutert Wunderlich. Sie schließen dichter ab und haben so einen besseren Effekt, besonders, wenn der verwendete Stoff dicht gewebt und zweilagig ist: „Wichtig ist, dass die Masken mindestens einmal täglich mindestens bei 60 Grad Celsius mit Vollwaschmittel gewaschen werden.“ Nawe ergänzt, dass nur ein an den Rändern enganliegender, mehrschichtiger Schutz, der Mund und Nase bedeckt, „die Tröpfchen auffängt, die sonst beim Sprechen, Husten oder Niesen in einem Umkreis von 1,50 Meter ausgestoßen und verteilt werden“. Außerdem trage der Mundschutz dazu bei, das unwillkürliche Anfassen von Mund und Nase zu unterbinden.