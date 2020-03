Coronavirus : „Händewaschen reicht im Normalfall“

Langenfeld/Monheim Weder Apotheken noch Drogerien können momentan in gewohntem Maße Desinfektionsmittel und Mundschutz bereitstellen.

Wunderlich Derzeit gibt es einen massiven Engpass bei Desinfektionsmitteln. Nachschub kommt nur vereinzelt, obwohl die Hersteller im Moment am Limit produzieren. Teilweise bekommen wir von Lieferanten Angebote zu deutlich erhöhten Preisen. Dies hat mittlerweile dazu geführt, dass uns Apotheken von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) wieder erlaubt worden ist, bestimmte Desinfektionsmittel selbst herzustellen. Diese werden genauso sorgfältig hergestellt wie individuelle Cremes und Salben, die Patienten zum Beispiel vom Hautarzt kennen. Allerdings ist ein Teil der Zutaten auch nicht mehr besonders gut zu bekommen. Die intensive Nachfrage führt dazu, dass die gelieferte Ware rasch wieder vergriffen ist, so dass ich nur dazu raten kann immer wieder nachzufragen.

Wunderlich Grundsätzlich wirken alkoholhaltige Flüssigkeiten desinfizierend, wenn der Alkohol in ausreichender Menge enthalten ist. Optimal sind um die 70 Prozent. Verwendet werden Ethanol, also unser Trinkalkohol, und Isopropanol. Viele Parfums, Rasierwasser oder Melissengeist enthalten hohe Mengen an Alkohol. Allerdings können die enthaltenen Duft- und Begleitstoffe Allergien und Hautreizungen auslösen. Darüber hinaus ist die Wirkung gegenüber Viren unklar. Im Gegensatz zu guten käuflichen Desinfektionsmittel ist dort kein Glycerin enthalten, was die Austrocknung der Haut bremst. Daher würde ich nur im echten Notfall auf diese Alternativen zurückgreifen. Abraten würde ich von Brennspriritus, da die enthaltenen Vergällungsmittel schädlich sind.

Wunderlich Mundschutz ist in erster Linie sinnvoll, damit angesteckte Menschen die anderen weniger anstecken. Dazu können auch einfachere Mundschütze verwendet werden, wie man sie oft auch in Bildern aus den betroffenen Gebieten sieht. Darüber hinaus ist bei den Teams, die mit möglichen Infizierten in Arztpraxen und der Notfallversorgung umgehen, wichtig, einen entsprechenden Schutz zu haben. Dazu sind Masken, die wenigstens den Schutzgrad FFP2 aufweisen, erforderlich. Bei den Herstellern dieser Masken herscht zur Zeit teilweise Goldgräberstimmung, so dass man im vermeintlich so billigen Internet mittlerweile Wucherpreisangebote findet. Wir bekommen sporadisch Nachschub zu relativ normalen Preisen, so dass sich Nachfragen lohnt.