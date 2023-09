Protest auch in Langenfeld und Monheim Apotheken schließen für drei Stunden

An diesem Mittwochnachmittag bleiben viele Apotheken von 13 bis 16 Uhr geschlossen, auch in Langenfeld und Monheim. Grund ist ein deutschlandweiter Protesttag im Streit um eine höhere gesetzliche Grundvergütung der Apotheker. Anlass ist der Deutsche Apothekertag in Düsseldorf, zu dem auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet wird. Die Notversorgung ist laut Kornelia Geißler, Sprecherin der hiesigen Apotheken, durch den Notdienst gesichert (an diesem Mittwoch unter anderem die Campus-Apotheke in Monheim, Alte Schulstraße 21b, Telefon 02173 99 99 620; weitere unter aponet.de).