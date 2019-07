Bürgermonitor : Anwohner kritisieren Grünpflege

LANGENFELD Ein Grünstreifen an der Straße Weißenstein verwildert. Anwohner beklagen, dass dieses städtische Grundstück nur unzulänglich gepflegt werde.

Christel Janknecht wohnt in der Straße Weißenstein und ist verärgert. „Das hat hier immer so schön geblüht, war vor wenigen Jahren noch auffallend schön gepflegt. Und jetzt sieht es so aus“, sagt sie und deutet auf den etwa 20 Meter langen Grünstreifen entlang des Fuß-/und Radwegs Weißenstein nahe der Einmündung in die Jahnstraße. Dort stehen verdorrte Sträucher und wuchert Wildwuchs aller Art. „Die Stadt lässt das hier verkommen, kümmert sich einfach nicht um die Grünpflege“, sagt Janknecht, die sich deswegen an den Bürgermonitor gewendet hat.