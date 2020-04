Interview Annette Jochmann : „So tun, als ginge man zur Arbeit“

Annette Jochmann aus Langenfeld hilft mit ihrem Unternehmen „freitisch“ mittelständischen Firmen beim Büromanagement. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Annette Jochmann systematisiert Abläufe im Büro und ordnet Unterlagen, „damit ihr Büro/Unternehmen läuft wie ein Schweizer Uhrwerk“ verspricht sie auf ihrer Website. Mit ihrem Unternehmen „freitisch“ hilft sie beim Büromanagement. Wir wollten von ihr wissen, ob sie auch Vorschläge für die vielen Menschen hat, die jetzt im Homeoffice sitzen.

Frau Jochmann, wurden Sie in diesen Wochen schon zu Leuten gerufen, die im Homeoffice verzweifeln?

Jochmann Meine Kunden sind eher Handwerker, die normal arbeiten und nicht im Homeoffice sitzen. Aber mein Mann und mein Sohn arbeiten derzeit von zu Hause aus. Da haben wir schon einige Punkte durchgesprochen.

Info Hilfe für Firmen in Bürofragen Wer Annette Jochmann ist dreifache Mutter und seit 1994 selbständig. Gemeinsam mit einem Geschäftspartner hatte sie eine Heizung- und Sanitärfirma inklusive Bäderstudio in der Nähe von Schwerin aufgebaut. Was und wie Mit ihrem Langenfelder Unternehmen „Freitisch“ an der Hausinger Straße 6 unterstützt sie Firmen in Spitzen- oder Ausfallzeiten in Bürofragen.

Viele haben sich einen Zustand wie derzeit immer gewünscht, nämlich, dass sie selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden arbeiten können. Wieso fällt das den Menschen in der derzeitigen Corona-Krise dann doch oft so schwer?

Jochmann Wir sind es gewohnt, dass wir morgens mit der Tasche in die Firma gehen. Dieses Muster ist auf einmal nicht mehr da. Das kann verwirren. Ganz wichtig ist es deshalb, dass ich so tue, als würde ich zur Arbeit gehen: Wecker stellen, waschen, anziehen, eventuell schminken, als müsste ich gleich das Haus verlassen. Ruhig einen Coffee to go mitnehmen oder eine Flasche Wasser, dass ich nicht immer zwischendurch aufstehe. Und auch abends so zu Bett gehen, als müsste ich morgens um 8 Uhr am Arbeitsplatz sein.

Was sind Ihrer Ansicht nach die am häufigsten gemachten Fehler, wenn man auf einmal zu Hause ohne gewohnten Ablauf sein Pensum schaffen muss?

Jochmann Wenn man beispielweise versucht, am Esszimmer-Tisch zu arbeiten, wo die Familie gleichzeitig spielt, bastelt oder näht. Man braucht einen separaten Platz, sonst wird das nichts. Wenn möglich, sollte es ein abgeschlossenes Zimmer ein. Und das sollte freigeräumt sein von privaten Dingen, die ablenken können - wie Einkommensteuer, Pläne für die Gartengestaltung, die Unterlagen vom geplatzten Urlaub oder Ähnliches. Alles Private für die Arbeitszeit abschalten ist das Beste. Auch keine Telefonate und What’s Apps von Freunden und Mutter entgegennehmen, nur, weil man meint, man ist niemandem Rechenschaft schuldig. Da kommt man schnell ins Straucheln mit seiner Zeit und den vorgegeben Aufgaben. Auch Wäsche waschen und einkaufen nach der Arbeit erledigen, auf keinen Fall zwischendurch.

Wie sollte man seinen Arbeitstag zu Hause starten, wie pausieren und wann beenden?

Jochmann Pünktlich beginnen, Pause machen und eine Deadline setzen. Um 16 oder 16.30 Uhr am besten das Zimmer abschließen und den Schlüssel in der Familie abgeben bis zum nächsten Morgen. Auch ganz wichtig: Wenn Kinder zu Hause sind, nicht zwischendurch mal eben mit Sohn oder Tochter ein Thema durchsprechen. Da werden aus fünf Minuten schnell 20, und man gerät ins Schleudern, weil plötzlich schon die nächste Videokonferenz ansteht. Das kann man nach Arbeitsschluss machen oder in der Pause.

Was sollte man gar nicht machen?