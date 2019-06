Langenfeld : Langenfeld lädt zum Naturgartentag

Der erste Langenfelder Naturgartentag am 15. Juni bietet viele Infos zum Thema naturnahe Gartengestaltung. Foto: RP/Stadt Langenfeld

Langenfeld Volkshochschule, Naturschutzvereine und Stadt zeigen Möglichkeiten der naturnahen Gartengestaltung.

(ilpl) In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Langenfeld sowie mit Unterstützung der örtlichen Naturschutzvereine startet das Klimaschutzteam der Stadt Langenfeld den 1. Langenfelder Naturgartentag. Er findet im Rahmen des Projektes „Langenfeld summt“ am Samstag, 15. Juni von 13 bis 18 Uhr in und vor dem Flügelsaal (Kulturzentrum, Hauptstraße 133) statt.