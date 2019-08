Erkrath : Art-Fabrik Alt-Erkrath zeigt Miniaturen

Kreis Mettmann Malerei, Skulpturen, Miniaturen – an der Schlüterstraße in Alt-Erkrath gibt es wieder allerhand von Kreativen aus der Region zu sehen.

Die Neanderart Group kann über die ehemalige, geräumige Druckerei an der Schlüterstraße noch bis Ende dieses Jahres verfügen – und das will sie mit monatlich wechselnden Ausstellungen, zu denen stets auch befreundete Kunstschaffende eingeladen werden, ausgiebig nutzen. Um 18.30 Uhr wird heute Abend wieder Eröffnung gefeiert, mit Live-Musik und einer Klang-Installation, verspricht Ralf Buchholz vom Vorstand. Die Tür sei für jedermann bis mindestens 22 Uhr offen.

Ein bisschen Zeit sollte man sich nehmen, denn in dem rund 2000 Quadratmeter umfassenden, in mehrere Räume aufgeteilten Gebäude gibt es allerhand zu entdecken. Begleiter durch alle Abteilungen sind die Metallobjekte des Ratingers Hans-Peter Wehage, der auch schon den hiesigen Skulpturenpfad an der Düssel mit einer Arbeit bereichert. Aus alten Werkzeugen, Autoteilen, Gartengeräten und Blechen schweißt er kleine und größere Tiere: Hier kauert ein komischer bunter Vogel, dort posiert eine gewaltige Echse aus Schraubschlüsseln auf dem Boden, weiter hinten thront ein Rohrzangen-Papagei.