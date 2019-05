Monheim : Chor führt Musical in der Aula auf

Der Kinder- und Jugendchor probt in der Turnhalle der Lottenschule für das Musical „Träum‘ was du willst“. . Foto: Karolina Kaczmarczyk

Monheim Zwei Jahre lang hat es von den ersten Proben bis zur Aufführung am 26. Mai gedauert.

Dana Drechsel, Leiterin des Monheimer Kinder- und Jugendchores, ist begeistert. „Es ist toll zu sehen, wie die Kinder aus sich herauskommen und immer sicherer und selbstbewusster in ihren Rollen werden.“ Rund 60 Mädchen und Jungen zwischen vier und 22 Jahren nahmen jetzt am ersten gemeinsamen Probenwochenende aller drei Chorgruppen in der Lottenschule teil, um für die Premiere am 26. Mai, 15 Uhr, in der Aula am Berliner Ring das Schauspielern, Tanzen und Singen zu üben. Der Chor führt dort das Musical „Träum’ was du willst – Abenteuer im Wolkenland“ auf.

Musikalisch habe das Stück einiges zu bieten, verspricht Dana Drechsel. Zwischen den Big-Band-lastigen Musical-Liedern seien auch Indie- oder Rocknummern eingestreut. Außerdem gebe es Pop-Musik und Rap-Einlagen. Christine Albrecht und Karolina Kaczmarcyk sind die Autorinnen des Musicals. Beide singen selber seit Jahren aktiv im Chor. In ihren Texten appellierten sie an die Macht des Träumens und zeigten, dass man sich als Erwachsener oft viel zu ernst nehme, sagt Drechsel.

Info Zwei Jahre Vorbereitungszeit Wer Kinder- und Jugenchor Was „Träum’ was du willst“ Wo Aula am Berliner Ring Wann Sonntag, 26. Mai, 15 Uhr. Eintritt 10 bzw. 5 Euro

Die Geschichte enthalte aktuelle Botschaften, die viele Menschen und auch die Autorinnen bewegten. Im Laufe des Schreibprozesses hätten sie festgestellt, dass sie gerne Inhalte einfließen lassen möchten, die sie selbst beschäftigten und für die sie auch die jungen Sänger auf spielerische Art begeistern wollten. „So kamen wir recht schnell auf Themen wie Umweltschutz und den Einfluss des Einzelnen auf Veränderungen in der Welt“, sagen Albrecht und Kaczmarczyk.

„Träum was’ du willst“ entführt das Publikum in ferne Wolkenländer – auch bekannte Märchenfiguren wie Frau Holle oder der Sandmann kommen darin vor. Die beiden Kinder Leo und Tinka möchten gerne in eine andere Welt reisen, um dort Abenteuer zu erleben. Eines Abends wird ihr Wunsch wahr. Im Traum steigen sie in einen Heißluftballon, der sie in ein magisches Wolkenland bringt. Dort begrüßt sie der Mann im Mond. Währenddessen versucht Frau Holle die „Wolkis“ in Schach zu halten. Die Harmonie im Wolkenland wird jedoch von einer bösen Gewitterwolke bedroht. Sie ist so gemein geworden, weil Schadstoffe sie vergiftet haben. Doch Tinka und Leo helfen tatkräftig dabei, das Wolkenland vor der Bedrohung zu retten. Sie nutzen ihre Fantasie, um Wünsche und Träume wahr werden zu lassen. Zwei Jahre lang hat es von der Idee und den ersten Proben bis zur Aufführung gedauert. Es ist die allererste Uraufführung des Chores und die Kinder treten auch zum ersten Mal in der großen Aula auf, berichtet Chorleiterin Dana Drechsel, die den Prozess unterstützte. Geworben wird mit einem großen Plakat an der Monheimer Lok (Opladener Straße). Geschmacklich kooperiert der Chor mit dem Teehaus am Rathaus, um dem Publikum mit dem „Wölkchentee“ eine Reise ins Wolkenland bieten zu können. Die Uraufführung wird von „Minsche vür Minsche“, Miniprojektbörse „Aktiv – inklusiv“ sowie der Chorstiftung „Chorverband NRW“ gefördert. Das Teehaus am Rathaus ist Veranstaltungspartner.