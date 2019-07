Monheim : Altstadtwirte feiern in Monheim

Trotz Schauerwetter kamen viele Gäste am Freitag und Samstag in die Monheimer Altstadt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Zum fünften Mal lud die Monheimer Altstadt an ihre lange Theke ein.

Von Isabell Klaas

Die Einwohner der Rheingemeinde hält rein gar nichts vom Feiern im Freien ab. Nicht einmal ein paar kräftige durch und durch gehende Regengüsse. Am Freitagabend standen die Gäste vergnügt beim fünften Altstadtwirtefest und sangen R’n‘B-Hits der Comic Sugar Event-Band mit, die mit der charismatischen Sängerin und DSDS-Finalistin Alicia-Awa Beissert brillierte. „Regen, was ist das? Kennen wird nicht!“, sagte Frank. „Stört uns auch nicht. Wir sind hart im Nehmen“, fügte seine Partnerin an, während es vom Himmel prasselte.

Auch Pascal Lütz vom Zollhäuschen ließ der feuchte Freitagabend kalt: „Das ist halt Open-Air“, sagte er gelassen. Dass er und seine Kollegen ab Freitagmorgen, 8 Uhr, einen wirklich schicken stylischen Getränkestand aufgebaut hatten, an dem es Wein und Cocktails vom Feinsten gab, war für ihn nicht so dramatisch. „Samstagabend wird es trocken“, erklärte er voller Überzeugung. Mittlerweile hatten sich die Festgäste ins trockene Zollhäuschen geflüchtet und standen dicht gedrängt, fröhlich plaudernd mit dem Lieblingsgetränk in der Hand zusammen. Tina Gethmann hatte spontan die Türen der Biermanufaktur geöffnet, um den Besuchern ein angenehmes Plätzchen offerieren zu können. Zum ersten Mal dabei waren auch die Unternehmensgründer Matthias Ross und Hans Belin, die von Monheim aus ihr „Költ“ vertreiben, „ein obergärig gebrautes Bier mit Zutaten aus Alt und Kölsch“, so erklären es die jungen Männer. „Klar, dass wir hier beim Fest dabei sind“, sagte Matthias Ross, „durch Monheim verläuft der Bieräquator. Da müssen wir unser Getränk fürs gesamte Rheinland anbieten.“