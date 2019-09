Monheim : Altstadt-Wirte erfinden die Musiknacht

Monheim Das auf fünf Spielstätten begrenzte Event soll auch die Mega Altstadt live-Reihe ersetzen, das in diesem Jahr ausfällt. Am 19. Oktober steigt die Party.

Die schlechte Nachricht zuerst: Das jährliche Musikevent Mega Altstadt live setzt in diesem Jahr aus. Und nun die gute: Die Lücke füllt eine neue Veranstaltung: die Altstadt-Musiknacht. Fünf Altstadtwirte haben sich zusammengetan, etwas Neues zu unternehmen. „Aber wir nehmen natürlich die Erfahrung aus den anderen Veranstaltungen auf“, sagt Markus Preikschat, Wirt im Spielmann. Sein Pub werde ohnehin jede Woche von einer Band bespielt, aber auch die vielen rührigen Monheimer Vereine brächten immer wieder neue Combos in die Altstadt, so der Wirt. „Man kann hier fast jede Woche irgendwo ein Konzert hören.“