Monheim : Der Zollhof ist seit Jahresende geschlossen

Für das Zollhaus 1257 in der Monheimer Altstadt sucht die Eigentümerin einen neuen Pächter. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Schlechte Nachrichten aus der Altstadt: Auch die Biermanufactur schränkt ihre Öffnungszeiten ein. Dafür gibt es Brauseminare.

Wer im Zollhaus einen Tisch buchen möchte, wird enttäuscht. „Wichtige Information“, heißt es auf der Homepage des Restaurants in der Monheimer Altstadt. Und: „Das Zollhaus 1257 ist vorübergehend geschlossen. Vielen Dank an alle Gäste und Wegbegleiter.“ Klingt nach Abschied und den hat Andreas Proempeler (33) gerade vollzogen. Seit dem 27. Dezember ist das Restaurant geschlossen. Aus famiiären Gründen, sagt Proempeler. Er wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und deshalb von der Selbstständigkeit in einen normalen Job wechseln, sagt der ausgebildete Hotelfachmann.

Im März 2016 hat Proempeler gemeinsam mit Pascal Lütz das „besondere Restaurant“ in der Altstadt eröffnet, „mit mediterran-moderner Note“, wie sie angekündigt haben. Das aufwendig umgebaute und sanierte Haus mit gehobener Küche hat auch Gäste von außerhalb angelockt. Doch schon Ende 2016 ist Lütz ausgeschieden. Proempeler hat alleine weitergemacht. „Jetzt ist genug“, findet er.

Info Das Zollhaus und seine Geschichte Wo Die Zollstraße führt vom Kirchplatz vor St. Gereon zur Turmstraße. Bei Hausnummer 2 a ist Schluss. Geschichte An der Zollstraße stand die seit 1257 verbürgte Zollstätte, an der die Grafen und Herzöge von Berg Landzoll und zweimal (1425/26 und 1490/91) auch Rheinzoll erhoben. Damals verlief ein Rheinarm etwa in der Trasse der heutigen Kapellenstraße, also direkt unterhalb von St. Gereon.

Der Mietvertrag für das Zollhaus 1257, das Edda Poell gehört, läuft noch. Die Eigentümerin sucht nun einen Nachfolger für Proempeler, der das Restaurant nebst dem dazugehörigen Saal künftig betreiben soll. „Wir selbst sind dort immer gern hingegangen“, sagt Manfred Poell, der sich zu den näheren Umständen nicht äußern will. Ob’s gut oder schlecht gelaufen ist, lässt er offen. Er geht aber davon aus, dass es weitergehen wird. „Die Konditionen sind verhandelbar“, sagt Poell. 160 Quadratmeter mit 75 Plätzen auf zwei Etagen misst das Restaurant. Echtholz-Parkett ist verlegt. Rustikale Holztische und alte Balken gehen mit modernen Leuchten eine attraktive Allianz ein. Im Sommer blicken Gäste von der Terrasse aus auf die Rheinauen. Sollte sich bis Karneval kein neuer Pächter gefunden haben, will Proempeler zumindest den Saal an den tollen Tagen öffnen.

Henning Barkey, Brauer der Biermanufactur, findet, dass besonders im Winter das Geschäft nicht so gut läuft, wie ein Gastronom es sich wünschen würde. Er hat reagiert und öffnet die Biermanufactur winters nur noch von Donnerstag bis Sonntag. „An den Tagen davor bieten wir Brauseminare an. Wir setzen verstärkt auf Events“. Für einen normalen Gastronomie-Betrieb sei in der Altstadt einfach nicht genug los. „Deshalb müssen wir von den Kosten runter“, sagt er. Er könne nicht an allen Tagen Personal vorhalten und dann würde kaum einer kommen.