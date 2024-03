Das Haus an der Turmstraße 21 wird aufwändig umgebaut Monheimer Altstadt-Kino kostet zehn Millionen

Bis in die 1970er Jahre hat es in der ersten Etage des Hauses Turmstraße 21 einen Saal für „Lichtvorführungen“ gegeben. Jetzt befinden sich dort über dem Rheincafé und dem Karnevalskabinett Wohnungen. Die Stadt hat das Gebäude gekauft und wird das ehemalige kleine Kino in der Altstadt wiederbeleben. Die Peto-Mehrheit brachte den Baubeschluss jetzt kurz hintereinander erst im Kultur- und dann im Bauausschuss am Donnerstag auf den Weg. Die Politiker von CDU und SPD stimmten in beiden Gremien dagegen. Im Kulturausschuss enthielten sich die Grünen, im Bauausschuss lehnte Erhard Weber – anders als sein Parteikollege Jörg Schwenzfeier-Brohm – das Projekt mit den Worten „konzeptlos und zu teuer“ ab. Der Rat entscheidet am Mittwoch, 20. März.