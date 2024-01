Monheim feiert neuen Kradepohl-Baum Eine Eiche in den besten Jahren

Die 1948 gepflanzte 200-Mark-Eiche sei aus Langenfeld gekommen. Die neue stammt aus Kaarst/Büttgen, genauer von der Baumschule Schmitz. Inhaber Gerhard Schmitz war auch da. „So eine feierliche Übergabe haben wir bisher auch noch nicht erlebt“, zitiert ihn die Stadt. Er freut sich, dass seine Eiche so herzlich in der neuen Wahlheimat angenommen wird. Mit fünf Mitarbeitern war das Fachunternehmen in Monheim – auch um den Boden für die Pflanzung vorzubereiten. „Wir haben Lavagranulat verwendet, damit der Baum gut angehen kann. Ich bin mir sicher, dass die Stadt Monheim am Rhein sehr viele Jahre Freude an dem Baum haben wird“, sagte Schmitz.