Konzert : Junges Duo singt im Alten Bahnhof eigene Lieder

Langenfeld David Ropertz und Philipp Jeschke treten im Alten Bahnhof Langenfeld auf.

(mei) Im Alten Bahnhof tritt am Freitag das junge Duo „Stunde Zehn“ auf. David Ropertz und Philipp Jeschke schreiben ihre Texte selbst und komponieren auch die Musik selbst. Mit Gesang, Gitarren und Perkussionsklängen nehmen sie das Publikum in dem historischen Bahnhofsgebäude mit auf eine musikalische Reise. Nach eigenen Angaben beschäftigen sich die Beiden in ihren Liedern mit Einsamkeit und Miteinander, Traurigkeit und Glücklichsein, Schicksal und Freiheit. Dabei bleibt die Musik mit ihren groovigen Elementen immer lebendig, selbst in den ruhigsten Balladen. Seit neun Jahren bilden die Künstler ein Duo mit englischen Songs, seit 2017 mit deutschsprachigem Programm.