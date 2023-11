Langenfeld ist ihr Revier Altenheim-Mieze Heidi erobert Senioren-Herzen

Heidi hat kein Studium, kein Diplom und keine Berufsausbildung. Und dennoch kann Heidi so viel: Sie kann Herzen öffnen, Münder zum Sprechen bringen, sie schenkt Freude und Zufriedenheit, Ruhe und Behaglichkeit. Heidi ist ein elfjährige hübsche Katze mit weißer Blässe, eine, die Artgenossen nicht so mag, dafür aber Menschen umso mehr. Und genau diese Eigenschaft hat ihr aus dem Tierheim herausgeholfen und ihr ein Traum-Refugium in der stationären Alteneinrichtung Wohnen und Pflege St. Katharina in Richrath beschert.