Evangelische Kirchengemeinde Richrath Jugendtreff „Alte Schule“ erstrahlt in neuem Glanz

Mehrere Wochen lang mussten die Gruppen, die die denkmalgeschützte „Alte Schule“ hinter der evangelischen Lukaskirche in Richrath nutzen, enger zusammenrücken. Nun ist das Jugendzentrum wieder komplett nutzbar: Die Renovierungen und Modernisierungen, die im Januar begannen, sind abgeschlossen. „Wir hatten sowieso schon Übung darin, enger zusammenzurücken“, erklärt Corinna Mey, die Koordinatorin der evangelischen Jugendarbeit in Langenfeld, in Anspielung auf den langwierigen Bau des neuen Gemeindezentrums zwischen 2020 und 2022. In dieser Zeit habe man auch mit vielen provisorischen Lösungen Vorlieb nehmen müssen, was die Gemeinde im Rückblick als eine sehr herausfordernde Zeit beschreibt. „Wir mussten jetzt nur bei der Nutzung der Räume flexibler sein als sonst, aber nichts musste ausfallen.“