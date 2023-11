Nach Restaurierung Altarbibel wieder zurück in der Altstadtkirche

Gedruckt wurde die Bibel im Jahr 1821. Sie ist, wie die handschriftliche Widmung von „Consistorialrath“ von Oven verrät, ein Geschenk des rheinischen Konsortiums an die Evangelische Kirchengemeinde Monheim zum 1. September 1839. Das ist der Tag, an dem der „evangelischen Gemeinde zu Monheim und Baumberg“ die „Errichtungs-Urkunde feierlich übergeben wurde“, wie die Widmung verrät. Dort ist auch der Ort genannt, an dem die Bibel in Zukunft ihren Platz finden soll – „als Altar- oder Kanzel-Bibel“, berichtet Holz. Der „Consistorialrath“ verbindet damit den „innigen Wunsch, dass der Herr auch diese Gemeinde in seinen gnadenvollen Schutz nehmen und sie mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum reichlich segnen wolle“. Die Widmung schließt von Oven mit dem Hinweis auf vier Bibelstellen ab – aus der Apostelgeschichte, dem Römer- und dem Hebräer-Brief.