Hauptspeise: Als Sugo zu Pasta mit Garnelen

Zutaten

Chilischote halbieren, putzen und klein schneiden. Schalotte, Knoblauch fein hacken, Tomaten in Spalten oder Stücke, Zucchini grob raspeln. Erdbeeren in Stücke. Nudeln in Salzwasser garen. Garnelen mit Knoblauch, Chili, Zucchine und Schalotten im Öl 2-3 Minuten braten. Tomaten und Erdbeeren zugeben, heiß werden lassen. Abgetropfte Nudeln mit Basilikum unterheben. Mit Essig, Salz und Pfeffer abschmecken. Und was ist Sugo? Übersetzt: "Sauce". Aber keine einfache, dafür gibt es das italienische Wort "Salsa". Ein echtes Sugo ist sämig - flüssiger als Pesto, aber dicker als normale Tomatensauce. (-dts)