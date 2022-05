Alloheim Senioren-Residenz : Bestnoten für Monheimer Einrichtung

Bei den Mitarbeitern der Alloheim Senioren-Residenz in Monheim herrscht Freude über den Qualitätsaward. Foto: Alloheim Senioren-Residenz Monheim

Bei einem Überraschungsbesuch des Medizinischen Dienstes überzeugte die Monheimer Senioreneinrichtung mit ihren Angeboten. Auch die Bewohner sind zufrieden.

Große Freude herrscht derzeit in der Alloheim Senioren-Residenz Monheim am Ernst-Reuter-Platz. Die Pflegeeinrichtung erhielt in dieser Woche den begehrten „Qualitätspreis“, mit dem bundesweit Residenzen ausgezeichnet wurden, die im Zuge unangekündigter MDK-Überprüfungen Bestnoten erreichten.