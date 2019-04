Momheim : Alloheim bittet Kinder um Osterbilder und Bastelarbeiten

Monheim (ilpl) Bunt bemalte Eier, blühende Blumensträuße oder kleine Osternester. Pünktlich zur kommenden Osterzeit wird die Senioren Residenz Monheim derzeit frühlingshaft dekoriert. Dafür sucht jetzt die Einrichtung kleine Künstler, die Freude am Malen oder Basteln haben.

Alle Kinder, die Lust am Kreativen haben, sind herzlich dazu eingeladen, die Dekoration in der Einrichtung mitzugestalten. Die Kunstwerke können in der Alloheim Senioren Residenz Monheim abgegeben werden.