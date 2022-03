Monheimerin überzeugt die Jury : Alisia gewinnt Regionalentscheid beim Vorlesewettbewerb

Eine junge Monheimerin hat den Vorlesewettbewerb in diesem Jahr gewonnen. Foto: dpa/Hans-Thomas Frisch

Monheim In die Vorlese-Entscheide der Städte und Landkreise zogen in diesem Jahr bundesweit mehr als 6000 Schulsieger ein. Die junge Monheimerin gehört zu den Besten.

Wie im Vorjahr begegnete der Wettbewerb den Pandemiebedingungen flexibel, so dass er trotz Corona weiterlaufen konnte: Die 36 Schulsieger des Kreises Mettmann konnten ihren Vorlesebeitrag bis zum 10. Februar aufzeichnen und über das Video-Portal des Wettbewerbs hochladen.

In die Vorlese-Entscheide der Städte und Landkreise zogen in diesem Jahr bundesweit mehr als 6000 Schulsieger ein. Alle teilnehmenden Mädchen und Jungen erhalten eine Urkunde und eine Sonderauflage des Buches „Das Universum ist verdammt groß und supermystisch“ von Lisa Krusche. Alle Gewinner der Stadt- und Kreisentscheide erhalten außerdem zusätzlich ein Exemplar von „Calypsos Irrfahrt“ der Autorin Cornelia Franz.

480.000 Kinder nahmen insgesamt am 63. Vorlesewettbewerb teil. Damit kommt der Wettbewerb nahezu auf das Niveau eines Vor-Corona-Jahres, so die Stadtbibliothek Langenfeld.

Der Vorlese-Wettbewerb soll die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, Freude am Lesen wecken und die Lesekompetenz von Mädchen und Jungen stärken. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert den Vorlesewettbewerb. Auch in diesem Jahr unterstützen darüber hinaus vier Sparda-Regionalbanken die Aktion.