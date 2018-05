Monheim/Düsseldorf: Aktionstag bietet Führungen durch Baumberger Aue

Monheim/Düsseldorf Ob Kräuter, Totholz oder Obstbäume - die Urdenbacher Kämpe hat viel zu bieten. Was alles, das können Interessierte bei einem Aktionsnachmittag am kommenden Samstag, 14 bis 18 Uhr, erfahren. Vorbereitet wird das breitgefächerte Programm von den "Auenerlebnisbegleitern", fachkundigen Naturschützern, die im Zuge der Renaturierung und Umgestaltung des Urdenbacher Altrheins zu Kämpen-Führern geschult wurden.

Ausgangspunkt für die einzelnen Programmpunkte am Samstag ist der Wanderparkplatz "Piels Loch" am Ortsausgang von Urdenbach (Baumberger Straße). Jung und Alt können die Bürgeler Wiesen mit ihren vielfältigen Kräutern und Gräsern kennenlernen, ebenso die Obstbäume mit ihren alten Sorten, die man in keinem Geschäft mehr findet. Neben einer Fotosafari geht es auch um die tierischen Bewohner der Aue.