Angebote für Kinder und Jugendliche : Aktionsmobil fährt wieder ins Berliner Viertel

Monheim Nach zweijähriger Pause kann das neue Aktionsmobil vom Haus der Jugend wieder den Nachwuchs im Berliner Viertel bespaßen – und so wichtige Kontakte knüpfen.

„Wir erreichen hier viele Kinder, die sonst nicht bis zum Haus der Jugend an die Tempelhofer Straße kommen, oder noch zu jung für unser Angebot in der Einrichtung sind“, sagt der Leiter des Haus der Jugend, Günter Pfeil. Bei einer Tüte Popcorn oder beim Basteln komme man leicht ins Gespräch und erfahre, was die Kinder so bewegt. Weil das Angebot in den vergangenen beiden Jahren pausieren musste, ist diese Saison die erste Gelegenheit, das neue Aktionsmobil, das 2019 angeschafft wurde, in Gänze zu nutzen. Zur Ausstattung gehören die drei Module Ernährung, Medien und Spiel: In der integrierten Küche können sich Kinder und Jugendliche am Herd ausprobieren. Für die Medienarbeit gibt es Tablets, Bluetooth-Boxen, eine Go-Pro-Kamera, eine Spielekonsole und einen Smart TV.