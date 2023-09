Aktion Mensch Frau aus dem Kreis Mettmann räumt bei Lotterie ab

Eine 76-Jährige aus dem Kreis Mettmann hat bei der „Aktion Mensch“ 150.000 Euro gewonnen. Dies teilte die Lotterie an diesem Donnerstag mit. Wöchentlich schüttet die frühere „Aktion Sorgenkind“ nach eigenen Angaben deutschlandweit Gewinne im Wert von rund 3,5 Millionen Euro aus. Der Erlös aus der mit dem ZDF und verschiedenen sozialen Trägerverbänden wie DRK oder Caritas verbundenen Lotterie fließt in Projekte für Menschen mit Behinderung sowie in solche für Kinder und Jugendliche.