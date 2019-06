Kreis Mettmann : Agentur für Arbeit checkt Bewerbungsunterlagen

Kreis Mettmann (ilpl) „Werben Sie mit guten Bewerbungsunterlagen gezielt für Ihre eigene Person!“ Unter diesem Motto lädt die Agentur für Arbeit Mettmann am Donnerstag Arbeitssuchende zum kostenfreien Bewerbungs-Check ein.

Im Berufsinformationszentrum in der Agentur für Arbeit Mettmann geht es dann im individuellen Gespräch der Bewerber mit geschulten Arbeitsvermittlern um Inhalt und Gesamtbild der Bewerbungsunterlagen: Nimmt der Leser meine Bewerbung gern in die Hand? Habe ich den Lebenslauf übersichtlich gestaltet? Ist meine Motivation für die konkrete Stelle hinreichend begründet? Wie muss das Foto aussehen? Diese und andere Fragen beantworten die Bewerbungs-Experten der Agentur für Arbeit. Im persönlichen Gespräch geben die Arbeitsvermittler Tipps für die passende Bewerbung auf eine Arbeitsstelle und zum richtigen Selbst-Marketing.

Damit Bewerber und Arbeitsvermittler etwas haben, worüber sie gemeinsam sprechen können, ist es wichtig, dass die Bewerber bereits erstellte Bewerbungsunterlagen mitbringen. Das Angebot richtet sich an alle, die sich nicht sicher sind, ob ihr Marketing in eigener Sache auch wirklich gut ist sowie an alle Arbeitssuchenden die noch etwas an ihren Unterlagen verbessern möchten.