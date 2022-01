Ärger über Radfahrer auf Bürgersteigen und Falschparker : „Wild West“ auf der Solinger Straße

An der zugeparkten Querungshilfe an der Solinger Straße, Ecke Grünstraße verengt sich die Straße und es wird gefährlich, sagt Adalbert Striedter. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Trotz des Ausbaus mit Schutzstreifen für Radfahrer auf der Straße wird munter weiter auf den Gehwegen geradelt – in beide Richtungen. Fahrrad- wie Autofahrer ignorieren die aufgemalten „Radwege“ auf dem Asphalt.

Adalbert Striedter ist verärgert: Immer wieder rasen Radfahrer auf dem Fußweg an der Solinger Straße zwischen Feldstraße und Alter Kirchweg pfeilschnell an ihm vorbei. „Das sollte eigentlich mit der Umgestaltung der Solinger Straße ein Ende haben“, erinnert sich der Pensionär. „Schließlich ist doch ein Schutzstreifen für die Radfahrer entstanden und die gesamte Straße wurde umgestaltet.“

Rund 10.000 Euro berappte der 86-jährige Anwohner als Straßenausbaubeitrag für die „Verbesserung“ vor seiner Haustür. „Ja, von der Optik her ist das jetzt schöner als früher. Aber sicherer ist es für uns nicht geworden.“ Zwei leichte Unfälle beim Ausfahren von seinem Grundstück und einen Unfall mit einer Radfahrerin hat er bereits hinter sich. „Die junge Frau kam sehr schnell von rechts – also eigentlich von der verkehrten Seite und erwischte das Vorderad meines Rades. Ich fiel hin, verletzte mich aber nicht“, sagt Striedter. „Nein, ich zeigte die junge Dame nicht an. Mir ist ja nichts passiert.“