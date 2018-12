Besinnlich trotz Regen: Ein Korb voll „O du fröhliche“

Langenfeld Bei Glühwein und Kürbiskernsuppe klingt auf der Wasserburg der Advent aus.

Die Langenfelder Musikschule ist gleich mit zwei Ensembles angetreten. Mit großer Spielfreude lassen die jungen Musiker im Innenhof der Wasserburg bekannte Weihnachtslieder erklingen. „Vom Himmel hoch“ und „Oh du fröhliche“ sorgen an diesem Vierten Advent für eine festliche Stimmung und klingen gegen den düster verhangenen Himmel an. „Advent auf Haus Graven“ heißt die Veranstaltung, die diesmal leider sehr verregnet war.

Nach der „Youngster Band“ und dem Bläserchors betritt „Sounds of LA“ die Bühne, beide Gruppen unter der Leitung von Thomas Folkert. „Es ist toll, dass die Musikschule Langenfeld seit Anfang an dabei ist und auch immer den ersten Part übernimmt“, freut sich Burkhard Worm vom Vorstand des Fördervereins Haus Graven. Bereits zum achten Mal lud der Verein zu der ganztägigen Feier. Die Wasserburg hat dazu ihr Weihnachtskleid angetan. Überall Tannenzweige, Adventskränze und in der Mitte des Innenhofs eine große Krippe mit den Heiligen Drei Königen. „Wir haben in all den Jahren immer unsere Handschrift beibehalten“, sagt Worm nicht ohne Stolz. Das bedeutet: Die Adventsfeier soll ganz bewusst kein Weihnachtsmarkt sein, sondern ein Angebot, im stressigen Endspurt kurz vorm Fest noch einmal ein paar Gänge runterzuschalten. Das Bühnenprogramm gestalten Chöre und Musikgruppen aus Langenfeld, wie der Spielmannszug der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Richrath oder „VoiceArt“ oder die Langenfelder Stadtmusikanten. „Der Kinder- und Jugendchor Langenfeld war vor zwei Jahren schon einmal hier, mit sechs Kindern“, erzählt Burkhard Worm. „Heute ist die ganze Bühne voller Kinder.“ Erstmal dabei ist der Shanty-Chor Richrath, berichtet Lothar Marienhagen, Vorsitzender des Fördervereins.