Radverkehr in Langenfeld ADFC-Tour: Hauptstraße bleibt für Radler unübersichtlich

Fast 250 Radfahrer haben sich auf Einladung des Fahrrad-Clubs ADFC auf den Weg durch Langenfeld gemacht und „für Zweiradfahrer neuralgische Orte“ ausgemacht. Denn noch immer haben es Radler in Städten schwer, was auch Der ADFC-Klima-Test 2022 belegt. Sowohl Langenfeld (3,8) als auch Monheim (3,4) konnten sich im Vergleich zu 2020 nicht verbessern und stagnieren in der Bewertung der Radfahrenden, sagt Matthias Geuß, Mitglied der ADFC-Arbeitsgruppe Verkehrspolitik.