ADFC Langenfeld lädt zu Touren ein : Auf dem Rad den Herbst genießen

Der ADFC lädt zu unterschiedlich schwierigen Radtouren in die nähere Region ein. Foto: Horst Viebahn

Langenfeld Der ADFC lädt im Oktober und November zu zahlreichen Touren in die Region ein. Es gibt viel zu entdecken, die Touren sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.

(RP) Mit den milden Temperaturen und dem ausbleibenden Regen sind nicht alle einverstanden. Für die Radler ist es aber perfekt, um auch im Spätherbst die farbenprächtige Natur zu erleben.

Am Freitag, 28. Oktober, bietet Volker Heidkamp einen Zubringer zur Critical Mass in Köln an. Um 15 Uhr geht es los. Gestartet wird auf der Bogenstraße 71 in Langenfeld direkt neben der Hundewiese. Nach einer Einkehr in Köln geht es zur Veranstaltung, die um 18 Uhr beginnt. Die Critical Mass (CM) ist eine weltweit stattfindende Aktion, mit der auf Missstände bei der Verkehrsführung von Radwegen hingewiesen wird. Vor der Rückkehr gegen 22 Uhr nach Langenfeld bietet sich noch eine gemeinsame Einkehr an. Wer dabei sein möchte, meldet sich unter Telefon 01578 1590945 bei der Tourenleitung an.

Sportliches Radeln ist das Motto der Tour am Sonntag, 30. Oktober. Treffpunkt um 9 Uhr früh ist der Bahnhof in Langenfeld. Von hier geht es mit dem Zug bis Essen. Über den neuen Radschnellweg 1 (RS1) und über die Rheinische- und Ruhrbahntrasse dann zum Duisburger „Tiger & Turtle“, der Achterbahn zu Fuß. Insgesamt werden circa 80 Kilometer mit knapp 300 Höhenmetern bewältigt. Mittags gibt es in einem hübschen Bauerncafé die Möglichkeit, sich zu stärken. Die Fahrgeschwindigkeit liegt zwischen 19 und 21 km/h. Die Rückkehr nach Langenfeld ist für 17 Uhr vorgesehen. Wer Interesse hat, melde sich telefonisch beim Tourenleiter Volker Heidkamp unter 01578 1590945 an.

Mit einer Fahrgeschwindigkeit von lediglich 15 Kilometern in der Stunde geht es am Samstag, 4. November, eher gemütlich zu. Tourenleiterin Resi Maassen bietet eine etwa 45 Kilometer lange Tour in die nähere Umgebung an und wird ihren Mitfahrern die Schönheit unserer Heimat näher bringen. Gestartet wird am Rathaus in Langenfeld um 13 Uhr. Eine Pause mit der Möglichkeit einer Einkehr ist vorgesehen.

Eine Fahrt ins Blaue bieten die ADFC-Tourenleiter Dieter Giese und Gerd Hoffmann am Sonntag, 6. November, an. Vom Rathaus in Langenfeld fahren sie ca. 50 Kilometer in gemütlichem Tempo. Ziel und Länge der Tour werden der Wetterlage angepasst.

Am Montag, 7. November, lädt der ADFC ins SGL-Zentrum in Langenfeld auf der Langforter Straße 72 um 19:30 Uhr zum nächsten Radlertreff.

Am 11. November findet die Critical Mass in Langenfeld statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Mack-Steele vor der Stadt-Sparkasse. Die Fahrt geht dann in der Gruppe durch die Stadt, um auf Langenfelds Straßen auf die Bedürfnisse der Radfahrer aufmerksam zu machen. Eingeladen mitzumachen sind Menschen aller Altersklassen. Eine besondere Fitness hierfür ist nicht erforderlich. Möglichst auffällige Reflektoren und zulässige Zusatzbeleuchtung sind wegen der früh einsetzenden Dunkelheit sinnvoll.

Zurück aufs Rad heißt es dann am Samstag, 12. November: bei der „Zügigen Samstagstour“ werden etwa 50 Kilometer recht flott gefahren. Tourenleiter ist Hans Kaufmann. Gestartet wird um 13 Uhr am Rathaus in Langenfeld. An einem interessanten Ort wird eine Getränkepause eingelegt.

Ein besonderes Erlebnis verspricht der VHS-Filmabend am Donnerstag, 17. November, zu werden. In Zusammenarbeit mit der VHS Langenfeld berichten Radler im Flügelsaal des Kulturzentrums auf der Hauptstraße 133 in Langenfeld ab 19.30 Uhr von ihren Reisen zu nahen und fernen Zielen. Einer der Höhepunkte wird die Reportage von Toni Krista über eine dreitägige ADFC-Tour mit 16 Radlern durch den wilden Westerwald.